Шакил О′Нил: «Чтобы выиграть титул, «Клипперс» должны играть легендарно»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил слабо верит в способность «Клипперс» выиграть чемпионский титул в этом сезоне.
«Я могу это представить, но Пол Джордж и Кавай Ленард должны играть очень хорошо. Когда у вас два лидера, вы должны играть экстраординарно, вы должны играть великолепно, вы должны играть легендарно.
Проблема «Клипперс» заключается в том, что в большинстве матчей они позволяют сопернику оторваться в счете, а затем пытаются героически вернуться. Это не сработает, если вы хотите выиграть чемпионат. Они должны создавать преимущество в 10-15 очков и пытаться его сохранить», – сказал Шак.
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