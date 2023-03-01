Шакил О′Нил: «Чтобы выиграть титул, «Клипперс» должны играть легендарно»

Теги Клипперс Шакил О′Нил НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил слабо верит в способность «Клипперс» выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Я могу это представить, но Пол Джордж и Кавай Ленард должны играть очень хорошо. Когда у вас два лидера, вы должны играть экстраординарно, вы должны играть великолепно, вы должны играть легендарно. 

Проблема «Клипперс» заключается в том, что в большинстве матчей они позволяют сопернику оторваться в счете, а затем пытаются героически вернуться. Это не сработает, если вы хотите выиграть чемпионат. Они должны создавать преимущество в 10-15 очков и пытаться его сохранить», – сказал Шак.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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2 комментария

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Mit_Sam
Клипперс нужно играть… подождите, подождите… ЛЕГЕНДАРНО :))
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Tim Timson
хоть кто то видит, что Лю выходит не готовым и не всегда в перерыве получается внести коррективы. Годы танкинга в Кавс и с физруком 3-1 по правую руку на лавке изгнать из головы трудно))
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+1
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