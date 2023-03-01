Шакил О′Нил: «Чтобы выиграть титул, «Клипперс» должны играть легендарно»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Шакил О′Нил слабо верит в способность «Клипперс» выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Я могу это представить, но и должны играть очень хорошо. Когда у вас два лидера, вы должны играть экстраординарно, вы должны играть великолепно, вы должны играть легендарно.

Проблема « » заключается в том, что в большинстве матчей они позволяют сопернику оторваться в счете, а затем пытаются героически вернуться. Это не сработает, если вы хотите выиграть чемпионат. Они должны создавать преимущество в 10-15 очков и пытаться его сохранить», – сказал Шак.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул