«Ты не рэпер, ты игрок НБА». Шакил О’Нил о скандале с Джа Морэнтом, который показал пистолет

Теги Мемфис Шакил О′Нил НБА Джа Морэнт Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил поделился мнением о ситуации с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтаом, который продемонстрировал пистолет во время прямой трансляции в интернете.

Дело Морэнта расследуют полиция и НБА, игрок уже пропустил 2 матча из-за отстранения.

«Это был плохой выбор. Плохое решение. Пора перестать ставить самих себя в положение, когда они могут отнять все то, ради чего мы так много и упорно трудились.

Подумай о важных вещах. Я сочувствую ему, но я также сочувствую его матери и отцу. Через что они сейчас проходят? Так что, ребята, прежде чем принять глупое решение – не ошибку, а именно глупое решение, тупой выбор – подумайте о важных вещах. Мать, отец, дети...

У тебя должно хватить здравого смысла, чтобы понять, что все пойдет не так, как ты хочешь и планируешь. Ты не рэпер, ты игрок НБА. Я не знаю, откуда ты, я не знаю, с кем ты тусуешься. Это не имеет значения. Когда ты принимаешь решение, надо думать и быть умным», – заявил Шак.

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7 комментариев

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Сергей Пузанков
А рэпер - это типа клеймо какое-то что ли? Или реперам можно больше, чем другим людям?
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Artest
Все эти вещи приходят обычно с возрастом
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Марсель Объелся
Ну это ж очень старая история, насколько связаны эти две культуры. "Rappers wish they play ball. Players wish they could rap."
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Валерий Королёв
Ответ Tim Timson
а сам Шак то рэппером был в бытность игроком)
Что не мешало ему оставаться умным)
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Сергей Поляков
"Ты не рэпер.Ты-игрок НБА."-сказал человек с платиновым рэп альбомом.Но в плане поведения-прав.
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Tim Timson
а сам Шак то рэппером был в бытность игроком)
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banderos
Все слова в точку. Раунд.
+1
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+1
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