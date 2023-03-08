Член Зала славы ’Нил поделился мнением о ситуации с лидером « » Джа Морэнтаом, который продемонстрировал пистолет во время прямой трансляции в интернете.

Дело Морэнта расследуют полиция и , игрок уже пропустил 2 матча из-за отстранения.

«Это был плохой выбор. Плохое решение. Пора перестать ставить самих себя в положение, когда они могут отнять все то, ради чего мы так много и упорно трудились.

Подумай о важных вещах. Я сочувствую ему, но я также сочувствую его матери и отцу. Через что они сейчас проходят? Так что, ребята, прежде чем принять глупое решение – не ошибку, а именно глупое решение, тупой выбор – подумайте о важных вещах. Мать, отец, дети...

У тебя должно хватить здравого смысла, чтобы понять, что все пойдет не так, как ты хочешь и планируешь. Ты не рэпер, ты игрок НБА. Я не знаю, откуда ты, я не знаю, с кем ты тусуешься. Это не имеет значения. Когда ты принимаешь решение, надо думать и быть умным», – заявил Шак.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение