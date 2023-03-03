«Я не нуждаюсь в вашем одобрении». Кевин Дюрэнт ответил на критику Чарльза Баркли и Шакила О’Нила

Теги Шакил О′Нил Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил экспертам TNT Чарльзу Баркли и Шакилу О’Нилу, которые критикуют его за то, что он является плохим лидером.

«Они говорят: «Поиграй со Скутом Хендерсоном и выиграй чемпионат, и тогда мы тебя похвалим». Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Вы не обязаны смотреть, как я играю. Не говорите обо мне, если не хотите.

Я продолжу делать то, что я делаю. У каждого свое мнение. Ваше мнение не остановит меня и не заставит поменять мое отношение к игре.

Что касается моих лидерских качеств, я не должен руководить командой. Что бы ни случилось, мы делаем это вместе. Монти Уильямс является лидером и тренером. Генеральный менеджер собирает команду. Я должен выходить и играть в баскетбол. Это моя работа», – сказал Дюрэнт.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

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12 комментариев

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A. V.
Красавчиг!
«Мне пофиг, что вы обо мне думаете, потому, что я о вас вообще не думаю»
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kondratiy
Чарльз Баркли и Шакил О’Нил: "Мы не нуждаемся в ответах Дюрента. Мы просто комментируем то, что видим и высказываем своё мнение"
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Analjinn
Больше всего в Дюранте раздражает вот это несоответствие между тем что он декларирует и реально чувствует. Лучше бы молчал, а не вываливал свой инфантилизм - ведь реально ему как раз важно что про него Шак и Баркли говорят, зачем он утверждает обратное?
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Максим Тарасов
Ответ xamer 9
Оу, типичный представитель нового поколения «безгайки». Чарльз был выдающимся игроком, и стал интересным шоуменом. Они с Шаком оба имеют право говорить то, что думают (в рамках приличий). И отсутствие гаек это не изменит
Я думаю против комментариев тех ребят можно не пытаться в логику)
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reneremy13@icloud.com
Конечно Дюрант насколько крут на площадке , настолько ж не крут за ее пределами . Чисто плакич. Не удивлюсь если ему написать с чистого Ака Твитера что он ну максимум 3 опция Финикса , он ответит
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кандид
Скут Хендерсон: "А чё всмысле?!"
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xamer 9
Ответ RayRay
И если Шак ещё имеет гайки и право голоса, то этот толстячок Баркли лучше бы молчал ))
Оу, типичный представитель нового поколения «безгайки».
Чарльз был выдающимся игроком, и стал интересным шоуменом. Они с Шаком оба имеют право говорить то, что думают (в рамках приличий). И отсутствие гаек это не изменит
+11
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Дмитрий Куркаев
Скут Хендерсон вообще ни за что огреб 😂
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Artur Prokopchuk
А Шак думает, что он был хорошим лидером ?
Из-за вражды Шака и Кобе загнулась династия Лейкерс начала 00-х. Виноват в этом больше Кобе или Шак - это уже второстепенно, но Шак был одной из сторон конфликта и это угробило команду. Так хорошие лидеры не поступают.
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Light Yagami
Ответ RayRay
И если Шак ещё имеет гайки и право голоса, то этот толстячок Баркли лучше бы молчал ))
Да и сам Шак это атлетический фрик, выехавший на голой физике. А КД – это прям породистый боллер. Он больше баскетболист, чем Шак.
+4
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igor nn
Этот Баркли надоел..Сам бегал за гайкой к Хакиму и Клайду.. и еще чё то вякает.)))Дюрант один из лучших скореров в истории этой игры.
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RayRay
И если Шак ещё имеет гайки и право голоса, то этот толстячок Баркли лучше бы молчал ))
+4
-11
-7
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