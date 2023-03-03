«Я не нуждаюсь в вашем одобрении». Кевин Дюрэнт ответил на критику Чарльза Баркли и Шакила О’Нила
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил экспертам TNT Чарльзу Баркли и Шакилу О’Нилу, которые критикуют его за то, что он является плохим лидером.
«Они говорят: «Поиграй со Скутом Хендерсоном и выиграй чемпионат, и тогда мы тебя похвалим». Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Вы не обязаны смотреть, как я играю. Не говорите обо мне, если не хотите.
Я продолжу делать то, что я делаю. У каждого свое мнение. Ваше мнение не остановит меня и не заставит поменять мое отношение к игре.
Что касается моих лидерских качеств, я не должен руководить командой. Что бы ни случилось, мы делаем это вместе. Монти Уильямс является лидером и тренером. Генеральный менеджер собирает команду. Я должен выходить и играть в баскетбол. Это моя работа», – сказал Дюрэнт.
А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!
Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное
«Мне пофиг, что вы обо мне думаете, потому, что я о вас вообще не думаю»
Чарльз был выдающимся игроком, и стал интересным шоуменом. Они с Шаком оба имеют право говорить то, что думают (в рамках приличий). И отсутствие гаек это не изменит
Из-за вражды Шака и Кобе загнулась династия Лейкерс начала 00-х. Виноват в этом больше Кобе или Шак - это уже второстепенно, но Шак был одной из сторон конфликта и это угробило команду. Так хорошие лидеры не поступают.