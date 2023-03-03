«Я не нуждаюсь в вашем одобрении». Кевин Дюрэнт ответил на критику Чарльза Баркли и Шакила О’Нила

Форвард « » Кевин Дюрэнт ответил экспертам TNT Чарльзу Баркли и Шакилу О’ , которые критикуют его за то, что он является плохим лидером.

«Они говорят: «Поиграй со Скутом Хендерсоном и выиграй чемпионат, и тогда мы тебя похвалим». Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Вы не обязаны смотреть, как я играю. Не говорите обо мне, если не хотите.

Я продолжу делать то, что я делаю. У каждого свое мнение. Ваше мнение не остановит меня и не заставит поменять мое отношение к игре.

Что касается моих лидерских качеств, я не должен руководить командой. Что бы ни случилось, мы делаем это вместе. Монти Уильямс является лидером и тренером. Генеральный менеджер собирает команду. Я должен выходить и играть в баскетбол. Это моя работа», – сказал Дюрэнт.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное