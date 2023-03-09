Энтони Дэвис надеется, что «Лейкерс» в будущем выведут его номер из обращения

Теги Лейкерс Пау Газоль НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) во вторник провели церемонию по выводу из обращения 16-го номера прославленного испанского «большого» Пау Газоля.

Форвард «озерников» Энтони Дэвис был вдохновлен мероприятием в Crypto.com Arena. По словам самого баскетболиста, он сказал Газолю, что надеется в будущем увидеть рядом с его номером под сводами арены и свой тоже.

Дэвис играет за «Лейкерс» с 2019 года, в 2020-м он помог команде стать чемпионом НБА.

Дэвис в нынешнем сезоне НБА набирает 26,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи и 2,1 блок-шота в среднем за игру. Главной проблемой 29-летнего форварда остаются травмы, форвард принял участие в 41 матче регулярного чемпионата.

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16 комментариев

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Maverick_388
Кто-то прифигел)))
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armageddon123456
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
За какие заслуги ?
Пока особо не за какие. Вот если не обменяют и он в течение 3х лет титул принесет тогда спокойно можно будет майку его поднимать под своды
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Azat LA
Ответ duberry
Чемпионство
Причем, надеюсь, не последнее в его карьере в Лейкерс.
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duberry
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
За какие заслуги ?
Чемпионство
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Kolch
За огромное количество травм за последние три сезона можно под сводами местного медицинского центра повесить майку ЭйДи, ну или в Зал Славы Медиков, золотой пациент все-таки
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Sanan1908
Если выиграют как минимум один титул, то можно будет подумать . А пока что , не заслужил)
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Ivan Kuzmenyuk
Пора присматривать дом в Техасе).
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ pro~dj
Имхо даже Леброн не дотягивает, какой тут ЭйДи, лол
Леброн это больше коммерческая история. Ну и чемпинство он принёс. Может с Кайри ещё будет.
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Dmitry Trepov
Ответ Артем Андреев
Можно понять, если Торонто однажды выведет номер Кавая, но вывешивать майку Дэвиса рядом с майками Кобе, Газоля, Джаббара, Уэста, Мэджика за одно чемпионство - это кощунство. Регалий маловато.
Ну так он и не закончил еще
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lecter666_destiny
Не ну местная больнички точно выведет его палату из обращение...
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Вадим Дзахоев
В нынешнем составе Лейкерс нет игрока с таким импактом, чтобы его номер вывести
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Артем Андреев
Можно понять, если Торонто однажды выведет номер Кавая, но вывешивать майку Дэвиса рядом с майками Кобе, Газоля, Джаббара, Уэста, Мэджика за одно чемпионство - это кощунство. Регалий маловато.
+12
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Дмитрий Титов
Для этого нужно меньше ломаться
+2
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pro~dj
Имхо даже Леброн не дотягивает, какой тут ЭйДи, лол
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
За какие заслуги ?
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Крамбопулос Майкл
Пэликанс пусть выводит из обращения
+9
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