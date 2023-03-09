«Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) во вторник провели церемонию по выводу из обращения 16-го номера прославленного испанского «большого» .

Форвард «озерников» был вдохновлен мероприятием в Crypto.com Arena. По словам самого баскетболиста, он сказал Газолю, что надеется в будущем увидеть рядом с его номером под сводами арены и свой тоже.

Дэвис играет за « » с 2019 года, в 2020-м он помог команде стать чемпионом НБА.

Дэвис в нынешнем сезоне НБА набирает 26,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи и 2,1 блок-шота в среднем за игру. Главной проблемой 29-летнего форварда остаются травмы, форвард принял участие в 41 матче регулярного чемпионата.

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