Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»
Форвард «Бостона» недоволен работой арбитров в игре с «Джаз».
«Черт, из-за вас я штраф заработаю. Нельзя допускать таких ошибок, будучи судьей в такой момент игры. Четвертая четверть, до конца минута или меньше, и вся ваша бригада пропускает гребаное нарушение. Это стоило нам победы. Это неприемлемо. А потом они мне говорят: «А, мы это не заметили». Как так вышло, что никто из вас этого не видел? Нельзя же ставить подножку в четвертой четверти и уходить безнаказанным. Это чушь собачья», – сказал Браун.
В одном из моментов концовки матча «Юта» – «Бостон» Джейлен Браун споткнулся и потерял мяч из-за подскользнувшегося перед ним Кейонте Джорджа.
Юсуф Нуркич принес «Джаз» итоговую победу броском на последней секунде.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Джейлена Брауна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости