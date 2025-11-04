  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»
Видео
3

Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»

Форвард «Бостона» недоволен работой арбитров в игре с «Джаз».

«Черт, из-за вас я штраф заработаю. Нельзя допускать таких ошибок, будучи судьей в такой момент игры. Четвертая четверть, до конца минута или меньше, и вся ваша бригада пропускает гребаное нарушение. Это стоило нам победы. Это неприемлемо. А потом они мне говорят: «А, мы это не заметили». Как так вышло, что никто из вас этого не видел? Нельзя же ставить подножку в четвертой четверти и уходить безнаказанным. Это чушь собачья», – сказал Браун.

В одном из моментов концовки матча «Юта» – «Бостон» Джейлен Браун споткнулся и потерял мяч из-за подскользнувшегося перед ним Кейонте Джорджа.

Юсуф Нуркич принес «Джаз» итоговую победу броском на последней секунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Джейлена Брауна
logoБостон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЮта
logoДжейлен Браун
logoКейонте Джордж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юсуф Нуркич исполнил победный бросок в матче с «Бостоном»
сегодня, 04:07Видео
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
2 ноября, 13:21
Новое супероружие «Бостона»: Джейлен Браун окрашивает соперников своей прической
28 октября, 03:35
Главные новости
Егор Дёмин набрал 2 очка, 4 передачи и 2 перехвата, у «Нетс» 0-7 на старте сезона
12 минут назад
НБА. Бросок под сирену Янниса Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой», «Лейкерс» без Ривза и Дончича справились с «Портлендом» и другие результаты
15 минут назад
Док Риверс: «Один из судей сказал: «Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть». Но это же все равно фол»
20 минут назад
«Лейкерс» обыграли «Блэйзерс» без Леброна, Дончича и Ривза. Деандре Эйтон набрал 29+10
27 минут назад
Гостем подкаста Леброна и Нэша на этой неделе станет Стефен Карри
33 минуты назад
Расселл Уэстбрук: «Наггетс» просили меня отказаться от опции продления. Я не иду туда, где меня не ждут»
47 минут назад
«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда Уэстбрука. Экс-игрок команды набрал 26+12+6, его «Кингз» уступили
53 минуты назадВидео
Майлз Тернер об освистывании от болельщиков «Индианы»: «Это было душераздирающе»
сегодня, 05:26
Бывшему сотруднику «Хоукс» предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба
сегодня, 05:21
Дрэймонд Грин: «Для многих молодых игроков матч против «Уорриорз» – это как финал НБА»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
вчера, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
вчера, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
вчера, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
вчера, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
2 ноября, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
2 ноября, 20:29