Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис, ты монстр!»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовался важной победе над «Мемфисом» (112:103) и отметил игру форварда Энтони Дэвиса.

Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.

«О да! «Лейкерс»-шоу! Энтони Дэвис, ты монстр! 😤😤😤», – написал 38-летний Джеймс.

«Лейкерс» (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции. 

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4 комментария

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Егор Никитин
Леброн Джеймс: "Похоже я восстанавливаюсь быстрее чем планировалось"
+2
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+2
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Sonder
Ответ Light Yagami
Решил за мамой дурачьё повторить Брон.)
Елена Шкредова
Мама Антона dyrachyo Шкредова

Антон — чемпион!
0
0
0
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Light Yagami
Решил за мамой дурачьё повторить Брон.)
0
-1
-1
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Givi Shotadze
Можно спокойно передавать команду)))))
0
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