Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис, ты монстр!»

Травмированный лидер «Лейкерс» порадовался важной победе над « » (112:103) и отметил игру форварда .

Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.

«О да! «Лейкерс»-шоу! Энтони Дэвис, ты монстр! 😤😤😤», – написал 38-летний Джеймс.

« » (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции.

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