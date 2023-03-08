Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис, ты монстр!»
Травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовался важной победе над «Мемфисом» (112:103) и отметил игру форварда Энтони Дэвиса.
Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.
«О да! «Лейкерс»-шоу! Энтони Дэвис, ты монстр! 😤😤😤», – написал 38-летний Джеймс.
«Лейкерс» (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции.
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