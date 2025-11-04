Джаред Маккейн готов дебютировать за «Сиксерс» в новом сезоне. Защитник последний раз играл в декабре

Джаред Маккейн готов выйти на площадку после длительной паузы.

Защитник с высокой вероятностью дебютирует за «Сиксерс» в новом сезоне в матче с «Буллс» во вторник.

Маккейн последний раз играл в декабре, когда его успешный дебютный сезон в НБА прервала операция на мениске. В сентябре Джаред получил разрыв связки большого пальца правой руки на тренировке, что отсрочило его возвращение.

В 23 встречах минувшего регулярного чемпионата 21-летний баскетболист набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.