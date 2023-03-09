Эксперт Колин Каухерд выразил уверенность в том, что форвард « » проводит последний сезон за команду.

«Приятно видеть, как рыночная ценность Энтони Дэвиса повышается. «Лейкерс» это не помешает, когда они будут обменивать Эй Ди этим летом», – написал Каухерд в соцсетях.

В недавней встрече с «Мемфисом» Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора.

Дэвис в нынешнем сезоне НБА набирает 26,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи и 2,1 блок-шота в среднем за игру. Главной проблемой 29-летнего форварда остаются травмы, форвард принял участие в 41 матче регулярного чемпионата.

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