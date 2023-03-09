Эксперт Колин Каухерд: «Лейкерс» обменяют Энтони Дэвиса этим летом»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Колин Каухерд выразил уверенность в том, что форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис проводит последний сезон за команду.

«Приятно видеть, как рыночная ценность Энтони Дэвиса повышается. «Лейкерс» это не помешает, когда они будут обменивать Эй Ди этим летом», – написал Каухерд в соцсетях.

В недавней встрече с «Мемфисом» Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора.

Дэвис в нынешнем сезоне НБА набирает 26,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи и 2,1 блок-шота в среднем за игру. Главной проблемой 29-летнего форварда остаются травмы, форвард принял участие в 41 матче регулярного чемпионата.

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4 комментария

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Райли Карри
100% Антона обменяют. Эксперт читает комментарии на спорце
Леброну нужен здоровый ТФ с понимаем своей роли и уверенный РЗ способный взять игру на себя.
Будут торговаться за Грина и Ирвинга.
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Алексааандр
каждое межсезонье эта новость появляется, но сейчас решили заранее видимо высказаться
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CvlrXXI
Эксперт CvlrXXI: «Лейкерс» не обменяют Энтони Дэвиса этим летом»
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pro~dj
ну чисто в бизнес перспективе именно в этом межсезонье лучше всего его обменять.
у него следующий год под контрактом, а потом опция игрока
с учетом его здоровья, надо искать куда его отдать, пока за него еще что-то дадут
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