Расселл Уэстбрук: «Наггетс» просили меня отказаться от опции продления. Я не иду туда, где меня не ждут»

Расселл Уэстбрук назвал причину ухода из «Денвера».

Защитник провел сезон-24/25 в составе «Наггетс», но летом отказался от опции игрока на второй год, став свободным агентом.

«Правда в том, что они не хотели моего возвращения. Я им был не нужен. Это нормально. Значит, нужен кому-то другому.

Они сказали мне не пользоваться опцией. Я не иду туда, где меня не ждут», – пояснил Уэстбрук.

MVP НБА 2017 года в понедельник в матчей против бывшей команды набрал 26 очков, 12 подборов и 6 передач, что не спасло «Сакраменто» от поражения со счетом 124:130.