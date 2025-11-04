0

Майлз Тернер об освистывании от болельщиков «Индианы»: «Это было душераздирающе»

Центровой «Бакс» нелегко воспринял холодный прием фанатов «Пэйсерс».

«Это было душераздирающе… Ты отдаешь 10 лет своей жизни, свою кровь, свой пот, свои слезы, ты соглашаешься на понижение зарплаты, ты переживаешь слухи о возможных обменах, ты пытаешься делать все правильно… Но все в порядке, я стисну зубы и пойду дальше», – сказал Тернер.

Центровой перешел в «Милуоки» летом после 10 лет карьеры в «Индиане». В сегодняшнем матче с бывшей командой болельщики «иноходцев» встретили его неодобрительным гулом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Майлза Тернера
