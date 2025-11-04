«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда Уэстбрука. Экс-игрок команды набрал 26+12+6, его «Кингз» уступили
Расселл Уэстбрук вернулся в Денвер после сезона в составе местной команды.
«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда защитника, который недавно перешел в «Кингз». Зрители на арене тепло встретили MVP 2017 года, многие аплодировали стоя.
Уэстбрук в понедельник набрал 26 очков, 12 подборов и 6 передач, что не спасло «Сакраменто» от поражения со счетом 124:130.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
