«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда Уэстбрука. Экс-игрок команды набрал 26+12+6, его «Кингз» уступили

Расселл Уэстбрук вернулся в Денвер после сезона в составе местной команды.

«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда защитника, который недавно перешел в «Кингз». Зрители на арене тепло встретили MVP 2017 года, многие аплодировали стоя.

Уэстбрук в понедельник набрал 26 очков, 12 подборов и 6 передач, что не спасло «Сакраменто » от поражения со счетом 124:130.