Гостем подкаста Леброна и Нэша на этой неделе станет Стефен Карри
На этой неделе выйдет любопытный подкаст с участием суперзвезды НБА.
Многолетний лидер «Уорриорз» Стефен Карри пришел в гости к ведущим подкаста «Mind The Game» Леброну Джеймсу и Стиву Нэшу.
Джеймс и Карри – оппоненты по нескольким подряд финальным сериям плей-офф в середине десятых годов. В прошлом году они объединились на победном для США олимпийском турнире в Париже.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
