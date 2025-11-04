Гостем подкаста Леброна и Нэша на этой неделе станет Стефен Карри

На этой неделе выйдет любопытный подкаст с участием суперзвезды НБА.

Многолетний лидер «Уорриорз» Стефен Карри пришел в гости к ведущим подкаста «Mind The Game» Леброну Джеймсу и Стиву Нэшу .

Джеймс и Карри – оппоненты по нескольким подряд финальным сериям плей-офф в середине десятых годов. В прошлом году они объединились на победном для США олимпийском турнире в Париже.