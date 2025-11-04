0

Эл Хорфорд пропустит матч с «Финиксом»

Центровой «Уорриорс» получит отдых и не выйдет против «Санс».

«Голден Стэйт» предстоит сыграть два матча за два дня: первым соперником «воинов» будет «Финикс» (5 ноября), вторым – «Сакраменто» (6 ноября).

Эл Хорфорд пропустит встречу с «Санс», но, как ожидается, сыграет против «Кингс».

39-летний центровой принял участие в 5 из 7 матчах команды текущего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 4 подбора за 21 минуту.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
