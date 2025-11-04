3

Дрэймонд Грин: «Для многих молодых игроков матч против «Уорриорз» – это как финал НБА»

Дрэймонд Грин назвал одну из трудностей, с которыми сталкивается «Голден Стэйт».

«Всегда найдутся те, которые в матчах с нами выходят на новый уровень и играют на пределе возможностей. Это эффект «Уорриорз», эффект, который вызван нашими успехами последних лет.

Многие из молодых ребят, которые сейчас приходят в НБА, выросли на наших победах. И вот сейчас они сами приходят в эту игру, и противостояние с нами для них – это финал НБА. Исполнение их детской мечты.

Мы всегда получаем в составе соперника абсолютно лучшую версию таких парней», – рассказал форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о ситуации с Джа Морэнтом: «Когда Тэйлора Дженкинса уволили из «Мемфиса», звездам показали, что их мнение ни на что не влияет»
вчера, 19:51
Шакил О’Нил: «Доверяю пятерке «Голден Стэйт» в плей-офф больше, чем любой другой»
1 ноября, 17:28
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
31 октября, 07:37Видео
Главные новости
Егор Дёмин набрал 2 очка, 4 передачи и 2 перехвата, у «Нетс» 0-7 на старте сезона
12 минут назад
НБА. Бросок под сирену Янниса Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой», «Лейкерс» без Ривза и Дончича справились с «Портлендом» и другие результаты
15 минут назад
Док Риверс: «Один из судей сказал: «Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть». Но это же все равно фол»
20 минут назад
«Лейкерс» обыграли «Блэйзерс» без Леброна, Дончича и Ривза. Деандре Эйтон набрал 29+10
27 минут назад
Гостем подкаста Леброна и Нэша на этой неделе станет Стефен Карри
33 минуты назад
Расселл Уэстбрук: «Наггетс» просили меня отказаться от опции продления. Я не иду туда, где меня не ждут»
47 минут назад
«Наггетс» показали трибью-видео в честь приезда Уэстбрука. Экс-игрок команды набрал 26+12+6, его «Кингз» уступили
53 минуты назадВидео
Майлз Тернер об освистывании от болельщиков «Индианы»: «Это было душераздирающе»
сегодня, 05:26
Бывшему сотруднику «Хоукс» предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба
сегодня, 05:21
Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»
сегодня, 05:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
вчера, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
вчера, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
вчера, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
вчера, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
2 ноября, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
2 ноября, 20:29