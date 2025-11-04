Дрэймонд Грин: «Для многих молодых игроков матч против «Уорриорз» – это как финал НБА»

Дрэймонд Грин назвал одну из трудностей, с которыми сталкивается «Голден Стэйт».

«Всегда найдутся те, которые в матчах с нами выходят на новый уровень и играют на пределе возможностей. Это эффект «Уорриорз», эффект, который вызван нашими успехами последних лет.

Многие из молодых ребят, которые сейчас приходят в НБА, выросли на наших победах. И вот сейчас они сами приходят в эту игру, и противостояние с нами для них – это финал НБА. Исполнение их детской мечты.

Мы всегда получаем в составе соперника абсолютно лучшую версию таких парней», – рассказал форвард «Уорриорз».