Данило Николич: «У нас было несколько дней для работы над ошибками»

Форвард « » рассказал о подготовке команды к матчу Лиги ВТБ с «Астаной».

«После действительно неудачной домашней игры с «Енисеем» у нас было несколько дней для работы над ошибками. Мы знаем, что наша самоотдача была недостаточной в этом матче, и в первую очередь нам нужно это исправить, если мы хотим победить в Астане», – считает Николич.

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