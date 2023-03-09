Форвард « » Влатко Чанчар признался, что в клубе устали от постоянных обсуждений по поводу того, достоин ли лидер команды звания MVP.

«Каждое интервью приходит к тому, что вас спрашивают: «А что думаете по поводу Николы Йокича и приза MVP?» И все эти вещи, которые про него говорят... Да заткнитесь вы уже и дайте ему спокойно играть. Зачем это все вообще обсуждать, он уже дважды брал этот приз. Желаю ему выиграть еще десять, но просто мне кажется, что он не должен слышать все эти разговоры, ему это не надо. Не уверен, что он вообще хотел хотя бы раз это слушать.

Никола хочет побеждать. Все эти разговоры – лишнее давление. Это как сломанный магнитофон, постоянно повторяет самого себя», – заявил Чанчар.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению