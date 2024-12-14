Анонимный скаут НБА: «Если Остин Ривз – третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул»
Анонимный скаут НБА поделился мнением об Остине Ривзе.
По мнению скаута клуба Западной конференции, который пожелал остаться неизвестным, команда не может рассчитывать на крупный успех с Остином Ривзом в качестве третьего лучшего игрока.
«Если Остин Ривз – третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул.
Если поставить Остина Ривза в «Оклахому» или «Бостон», он, вероятно, будет пятым, может быть, даже шестым среди лучших игроков в их составах», – считает скаут.
В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист «Лейкерс» набирает 16,8 очка, 3,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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