Майкл Мэлоун о критиках Николы Йокича: «Они устали от этого не атлетичного парня, который надирает всем задницы»

Главный тренер « » прокомментировал обвинения в адрес центрового Николы Йокича в том, что тот «набивает статистику».

«Никола отлично справляется без набивания статистики. Он является центральным звеном во всем, что мы делаем в нападении. Нельзя винить его в том, что он, будучи центровым, делает по 10 передач за матч. Самое главное – у нас 24-0 в матчах, в которых он сделал трипл-дабл.

Кто-то считает, что это набивание статистики. Что ж, я надеюсь, что Никола продолжит это делать. Когда он делает трипл-дабл, мы побеждаем.

За эти восемь лет я узнал, что Николой движут не индивидуальные награды. Когда он просыпается, он думает о третьей награде MVP? Нет. Он думает о том, как нам завтра обыграть «Мемфис».

Команды ненавидят этого парня, потому что он на протяжении долго времени показывает великолепный баскетбол. Возможно, они просто устали от этого не атлетичного игрока из Сомбора, Сербия, который продолжает надирать всем задницы», – сказал Мэлоун.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?