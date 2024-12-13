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ACB. «Валенсия» дома сыграет с «Тенерифе»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Валенсия» дома сыграет с «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 8-2, Тенерифе – 7-2, Валенсия – 7-2, Реал – 7-3, Барселона – 6-4, Гран-Канария – 6-4, Сарагоса – 6-4, Манреса – 6-4, Мурсия – 5-5, Ховентуд – 5-5, Андорра – 4-6, Баскония – 4-6, Гранада – 4-6, Бильбао – 3-7, Форса Льейда – 3-7, Баскет Корунья – 3-7, Бреоган – 3-7, Жирона – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
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