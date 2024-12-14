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«Майами» отправит Томаса Брайанта в «Индиану» и получит право обмена пиками второго раунда

Томас Брайант продолжит карьеру в «Пэйсерс».

Центровой (27 лет, 208 см) проводит свой 8-й сезон в лиге и набирает 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,5 минуты в среднем.

В ответ «Хит» получат право обмена пиками второго раунда на одном из будущих драфтов. Сделка будет доступна для проведения в воскресенье.

«Индиана» искала возможность закрытия проблемной позиции в передней линии после потерь Айзейи Джексона и Джеймса Уайзмена.

Брайант заработает 2 миллиона долларов за этот сезон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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