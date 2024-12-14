«Майами» отправит Томаса Брайанта в «Индиану» и получит право обмена пиками второго раунда
Томас Брайант продолжит карьеру в «Пэйсерс».
Центровой (27 лет, 208 см) проводит свой 8-й сезон в лиге и набирает 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,5 минуты в среднем.
В ответ «Хит» получат право обмена пиками второго раунда на одном из будущих драфтов. Сделка будет доступна для проведения в воскресенье.
«Индиана» искала возможность закрытия проблемной позиции в передней линии после потерь Айзейи Джексона и Джеймса Уайзмена.
Брайант заработает 2 миллиона долларов за этот сезон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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