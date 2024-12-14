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Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Каршияка», «Фенербахче» примет «Тофаш»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Петким Спор» сыграет с «Каршиякой», «Фенербахче» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Тофаш – 9-0, Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 7-2, Каршияка – 7-2, Бешикташ – 6-2, Галатасарай – 7-3, Бахчешехир – 6-3, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-5, Мерсин – 4-5, Петким Спор – 3-6, Дарушафака – 2-7, Меркезефенди – 2-7, Яловаспор – 1-8, Маниса – 1-8, Бююкчекмедже – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
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