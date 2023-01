Йокич должен брать титул MVP третий год подряд. Но сложность его игры может стать препятствием на пути к историческому достижению

Глядя на уверенную поступь «Денвера» по просторам конкурентного Запада (3 поражения в последних 15 матчах), сложно отделаться от ощущения, что лидер «самородков» Никола Йокич неумолимо приближается к третьему титулу MVP кряду.

Против серба достаточное количество факторов, и наличие двух наград регулярного чемпионата, полученных им в предыдущие два года, далеко не главный из них.

Эффективность Йокича легко признать, но сложнее оценить

Все дело в том, что Никола не просто крут, он парадоксально крут. Способность серба превращать эффектные действия в обыденность одновременно служит главными «pro» и «contra» за вручение ему третьего подряд титула MVP регулярки.

На протяжении двух последних лет лига признавала неординарное великолепие Йокича, и сейчас центровому нужно продемонстрировать воистину нечто из ряда вон, чтобы присоединиться к пулу из Билла Рассела, Уилта Чемберлена и Ларри Берда – тройке игроков, кому удавалось взять три титула MVP без перерывов. Самое досадное для фанатов Джокера заключается в том, что нескладный с виду гигант творит историю прямо сейчас, но делает это столь нетривиально, что распознать эксклюзивность его стиля при помощи одного лишь глазомера довольно затруднительно.

Взять хотя бы самые основные метрики. Показатели 25,3 очка, 10,8 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру при всей красоте не кричат о том, что серба стоит приравнять к исторической троице (а именно в таком разрезе руководство лиги видит выдачу сербу третьего подряд MVP).

Более того, по сравнению с двумя предыдущими сезонами Йокич прибавил только в передачах (9,5 передачи против 7,9 и 8,3), зато просел в результативности (25,3 очка против 27,1 и 26,4) и по сравнению с прошлым годом не преуспел на щитах (10,8 подбора против 13,8 и 10,8). То есть цифры в любом случае выдающиеся, особенно если суммировать их с точностью реализации бросков с игры (61,2%), дальних бросков (36,8%) и попаданием с линии штрафных (81,6%). Но НБА уже по достоинству оценила и куда более весомые достижения Йокича.

Поэтому, чтобы обосновать для себя соответствие Николы стандартам MVP, специалисты вынуждены подключать продвинутую статистику.

Один из самых прогрессивных статистических сайтов FiveThirtyEight использует для подсчета эффективности игроков математическую систему RAPTOR. Ежедневно обновляемые рейтинги основаны на данных о каждой игре, игровом времени баскетболистов, расчетах индивидуальных плюс-минус показателей каждого игрока и калькуляции их преимуществ над игроками, которых они заменили в рейтингах. Данные RAPTOR пестуют Йокича практически в каждой категории, будь то атака, защита или показатель «true shooting percentage» (совокупность бросковой эффективности, включающая в себя данные по точности и эффективности попаданий с игры, из-за дуги и с линии штрафных).

К этому стоит добавить, что Йокич вообще обосновался на первой строке во всех продвинутых моделях, за исключением двух: к RAPTOR добавьте PER (Player Efficiency Rating), VORP (Value Over Replacement Player), WS (Win Shares), BPM (Box Plus/Minus).

Геометрия графиков, безусловно, завораживает спецов, но едва ли убеждает среднестатистических любителей баскетбола, которые в общем готовы признать достижения серба, но не в состоянии оценить их в полной мере.

Но это только до тех пор, пока в дело не вступает метрика usage rating.

Usage raiting или «коэффициент использования» – это процент командных розыгрышей, осуществленных через определенного игрока, за время его нахождения на площадке. Данная метрика, пожалуй, как никакая другая иллюстрирует пользу, которую Йокич приносит своей команде.

Серб демонстрирует уникальную эффективность при низком коэффициенте использования

Именно сопоставление «usage rating» с основной статистикой Йокича и делает правомерными претензии Йокича на очередной индивидуальный трофей. Серб набирает в среднем не менее 25 очков (при точности 68,7%) и отдает по 8 передач при том, что его usage rating менее 30%. Говоря проще, вся игра «Денвера» строится через Йокича, сам он уже насобирал 11 трипл-даблов по ходу сезона, но процент его задействования в игре команды крайне низок.

Основная причина – это минимальное время, которое серб проводит с мячом. Соотношение такой сумасшедшей эффективности с крайне низким показателем usage rating специалисты называют «скрытой эффективностью».

Это настолько редкое явление, что на отрезке в 55 лет до Йокича сопоставимые цифры удалось показать лишь двум игрокам.

Игроки НБА, в среднем набиравшие не менее 25 очков и 8 передач за игру с usage rating менее 30% (данные за период с 1968-2023):

Сезон-2022/2023: Никола Йокич, «Денвер» (25,3 очка, 9,5 передачи), usage rating – 27,8%, true shooting – 68,7%

Сезон-2020/2021: Никола Йокич, «Денвер» (26,4 очка, 8,3 передачи), usage rating – 29,6%, true shooting – 64,7%

Сезон-2016/2017: Леброн Джеймс, «Кливленд» (26,4 очка, 8,7 передачи), usage rating – 30%, true shooting – 61,9%

Сезон-1990/1991: Майкл Адамс, «Денвер» (26,5 очка, 10,5 передачи), usage rating – 28,5%, true shooting – 53%

Эти скупые, но значимые цифры Йокича – не что иное, как оплеуха приверженцам баскетбольного «гелиоцентризма», модного термина, которым все чаще козыряют апологеты продвинутой статистики. Суть «гелиоцентризма» и всех связанных с ним расчетов заключается во влиянии одного конкретного баскетболиста на игру команды. Usage rating вроде как должен помогать выявлять такую влиятельную фигуру, вокруг которой вращается игра команды, и помогать высчитывать его эффективность. Чем выше «usage rating», тем больше влияние отдельно взятого игрока. Теория, увесисто подкрепленная всевозможными расчетами в статье на The Athletic, безусловно, не лишена логики. Да и профиль Луки Дончича, фигурирующего там в качестве основного примера, тоже вполне закономерен. Но Йокич вносит в эту стройную теорему смуту.

Достаточно сравнить usage rating Йокича с показателем все того же Дончича. Словенец, который сейчас так же числится среди основных претендентов на MVP, на пару с Яннисом Адетокумбо демонстрирует самый высокий usage rating в лиге – 38,6%. Йокич в этом же рейтинге с показателем 27,8% занимает 25-е место, любезно пропуская вперед не только записных фаворитов вроде Луки или Эмбиида, но даже людей типа Паскаля Сиакама, Паоло Банкеро и Демара Дерозана . До Йокича последним игроком, показывающим сопоставимо низкий «usage rating» и в итоге взявшим награду MVP регулярки, был Тим Данкан в сезоне-2002/2003. Тогда центровой «Сперс» набирал 23,3 очка и 12,9 подбора в среднем за игру, при «usage rating», равном 28%, и «true shooting» – 56,4%.

Словосочетание «скрытая эффективность» может показаться странным определением для описания игры одного из самых влиятельных баскетболистов в современной НБА, но это так. Баскетбол серба дробится на мелкие, но частые эпизоды, его решения иногда видятся хаотичными и только при сопоставлении увиденного с цифрами статистики все происходившее на паркете приобретает систематичность. Согласно данным NBA.com, с Джокером на площадке offensive rating (рейтинг эффективности атаки) «Денвера» равен 123,1, это лучший показатель не только по этому сезону НБА, но и вообще лучший в истории. Без Йокича offensive rating «Денвера» падает до отметки 102 – последний показатель в НБА по этому сезону и худший показатель с сезона-2015/2016 . Поэтому, несмотря на то, что Йокич не так ярок, как Дончич, Адетокумбо или Морэнт, вся вселенная под названием «Денвер Наггетс» вращается вокруг него.

Чтение игры и тайминг – главные козыри серба, но этого может оказаться недостаточно против более эффектных конкурентов за титул MVP

Как Йокичу удается управлять командой, при этом не быть загруженным как другие звезды НБА?

Две главные причины – чтение игры и время.

Отчасти мы обращали на это внимание в материале, где сравнивали Йокича с лучшими распасовщиками в истории НБА. Согласно продвинутой статистике NBA.com, Йокич совершает в среднем 98,9 касания за игру, это больше всех в лиге в этом сезоне. Но по среднему времени, затраченному на касание, серб занимает лишь 79-е место из 103 игроков, проводящих на площадке в среднем не менее 30 минут. В отличие от Трэя Янга или Луки Дончича, которые совершают по 5,74 и 5,61 удара в пол за касание, Йокич не выбивает воздух из мяча. В среднем он делает 1,40 удара за касание. Получил-отдал. Получил-ударил в пол-выбросил. Именно на этом строится игра серба. В том числе патентованный бросок Николы, прозванный «Sombor Shuffle» или на наш манер «Сомборское перешагивание». Йокич делает едва уловимое движение, переступает на правую ногу и с небольшим отклонением воспроизводит свою версию именитого броска Дирка Новицки. Минимум времени на подготовку, а с учетом роста, габаритов и точности Йокича – максимум эффективности.

Йокич так быстро читает защиту и прогнозирует дальнейшие действия, что ему не нужно долго решать, что делать. Возможно, именно поэтому среди 117 игроков, сделавших 1500 и более касаний в этом сезоне, Йокич набрал наибольшее количество очков за попытку (1,143) . Никола отдает мячи по неимоверным траекториям, совершает броски из самых малопригодных для этого условий, выжимает максимум из мимолетных полуэпизодов в атаке.

При всем этом не стоит удивляться и негодовать, если Йокича прокатят с MVP. Есть веская причина, по которой серб может остаться не у дел, даже в случае сохранения нынешних стахановских темпов эффективности. Усталость журналистов, отдающих свои голоса за кандидатов, может стать весомым доводом против самой продвинутой и доказательной статистики. Все-таки НБА – лига, где яркая упаковка и медийность в приоритете, а значит, нужно привлекать потенциальную аудиторию новинками. И тут уж не досуг трясти таблицами, вычерчивать графики и высчитывать доли секунд, затрачиваемые Йокичем на принятие решений. Тот же трипл-дабл Дончича с 60 очкам будет выглядеть куда более ходовым товаром в глазах журналистов и маркетологов НБА.

Собственно, букмекеры прямо сейчас котируют словенца в качестве основного соискателя награды. Например, сайт covers.com демонстрирует наиболее распространенную вариацию тройки лидеров: Лука Дончич, Никола Йокич, Джейсон Тейтум.

Йокич превосходит прямых конкурентов практически во всем, «Денвер» на ходу, но MVP все равно может уплыть от серба

С баскетбольной точки зрения позиции Йокича крепки: неслучайно, по версии Basketball-Reference, его шансы на очередной приз составляют 55%.

Проблема в том, что MVP вручается не на основании каких-то четких, из года в год не меняющихся критериев. Приоритетом всегда становится так называемый «нарратив», а уже под него подбираются основания, которые кажутся более убедительными конкретно в этом сезоне.

То MVP – это просто лидер лучшей команды лиги.

То MVP – это самый убедительный представитель всех команд, одержавших не менее 55 побед.

То MVP – это самый ценный игрок, без которого его команда не попала бы в плей-офф.

То MVP – это человек, показывающий настолько уникальные цифры, что они по умолчанию делают его символом сезона.

То MVP – это Леброн Джеймс. Потому что разве можно кого-то объявлять лучшим игроком лиги при живом Джеймсе?!

И так далее.

И никто не знает, в каком настроении весной будут Билл Симмонс, Зак Лоу и прочие деятели, чьи рассуждения вслух и навязывают решение остальным.

Одно из негласных правил получения титула MVP подразумевает, что награда должна вручаться игроку, который помогает своей команде преодолеть отметку в 50 выигранных матчей. Чтобы убедиться в том, что это не железный критерий, достаточно посмотреть на предыдущие два сезона «Денвера». В первый раз «Наггетс» завершили чемпионат на третьей строчке Западной конференции, затем на шестой, и ни разу не пробили заветную отметку. И все же статистически Йокич был настолько хорош, что избиратели не смогли пройти мимо. В этот раз подобное едва ли случиться. «Наггетс» кровь из носу необходимо набивать злосчастные 50 побед и финишировать первыми. Самое главное – это вполне реально.

Сейчас «Денвер» идет на первом месте на Западе, опережая «Мемфис» на одну победу (у них 29 побед и 13 поражений). Темп, в котором «Наггетс» движутся к плей-офф, определенно впечатляет. Особенно с учетом результатов в предыдущих сезонах, когда Йокич брал титул MVP. В сезоне-2020/2021 «самородки» финишировали с показателем 47-25, заняв третье место в Западной конференции и пятое среди всех клубов НБА. В прошлом чемпионате (2021/22) баланс «Денвера» по итогам регулярки составил 48-34: команда стала шестой на Западе и десятой в общем зачете. Сейчас нет никаких гарантий, что «Денвер» не начнет буксовать. В конце января «Наггетс» ждет трехматчевое выездное турне, где им предстоит сыграть с «Пеликанс», «Бакс» и «Сиксерс». И все же в контексте борьбы Йокича за MVP у фанатов серба есть повод для оптимизма. Согласно прогнозам tankathon.com расписание «Денвера» на остаток чемпионата легче, чем у клубов, за которые выступают два главных конкурента серба. Аналитики сайта определили «Денвер» на 16-ю строчку в рейтинге команд с самым сложным расписанием. Лука и «Даллас» приземлились на 23-м, а Джейсон Тейтум и «Селтикс» находятся на 27-м месте. Так что даже в случае спада у Николы есть какой-никакой гандикап.

Что касается персональной статистики, то здесь у центрового «Наггетс» тоже есть запас. Дончичу и Тейтуму Йокич уступает только в плане результативности. Словенец демонстрирует запредельный и лучший результат в лиге (1-е место, 34,3 очка в среднем за матч), лидер «Селтикс» идет на пятой строчке (30,6 очка), тогда как Йокич даже не входит в десятку (16-е место, 24,9 очка).

Зато серб превосходит обоих в точности реализации с игры – 61,8% (8-е место в лиге), против показателей Дончича (50,1%, 37-е место в лиге) и Тейтума (46,8, 65-е место).

То же самое касается подборов: 11 подборов Йокича (5-е место) против 9 у Дончича (18-е место) и 8,2 у Тейтума (31-место).

Не говоря уже о передачах. Тут Джокер бьет всех, за исключением Халибертона (10,2) и Янга (9,8), которые не претендуют на MVP. Причем, если преимущество Николы (9,7) над Лукой (8,8) не так велико, Тейтум здесь гораздо ниже (4,2 передачи, 48-е место в лиге).

Аналогичная ситуация и в том что касается трипл-даблов. Лидирующий в чемпионате серб (11 трипл-даблов) оторвался на расстояние вытянутой руки от Луки (10 трипл-даблов) и световых лет от Тейтума (всего один трипл-дабл, как раз в победном матче с «Далласом»). На этом поприще Йокич самоутверждается в исторических масштабах. В ноябре он обошел по общему количеству трипл-даблов за карьеру Уилта Чемберлена (78). Теперь Никола, на счету которого 87 трипл-даблов, рвется в топ-5 всех времен, его на сегодня замыкает Леброн (105 трипл-даблов). Тейтум в данной категории, в принципе, не котируется, а Луке (56 трипл-даблов) для того, чтобы просто сравняться с Йокичем, в оставшихся 38 матчах чемпионата нужно будет сделать 31 трипл-дабл. Самому хотелось бы стать свидетелем чего-то подобного, но в реальность чего-то подобного верится с трудом.

И все же, ни количество побед «Денвера», ни универсализм Джокера не могут гарантировать ему очередной награды. Достаточно вспомнить гонку за MVP сезона-2016/2017, когда на цацку претендовали Джеймс Харден, Кавай Ленард и Рассел Уэстбрук. Харден и Ленард были полезнее на паркете, а «Сан-Антонио» (61-21) и «Хьюстон» (55-27) закончили чемпионат на второй и третьей строчке Западной Конференции, пропустив вперед только «Голден Стэйт» (67-15). «Тандер» финишировали на шестом месте (47-35), но среднестатистический трипл-дабл Рассела Уэстбрука (31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 за игру) стал основополагающим фактором во вручении ему MVP. Если Лука при нынешних показателях чуть поднапряжется, а «Даллас», скажем, зарезервирует за собой четвертую строчку и получит преимущество своей площадки в плей-офф, то весы вполне могут качнуться в его сторону. Тогда припомнят и трипл-дабл с 60 очками и сравнения с Лэрри Бердом (словенцу нужно четыре трипл-дабла, чтобы обойти по этому показателю легенду «Бостона»).

Тейтум тоже в состоянии подложить соперникам свинью. «Бостон» прямо сейчас – лучшая команда лиги, а Тейтум при результативности в 30 очков теряет мяч меньше чем в 10% собственных владений. До него сочетание такой точности и бережливости показывали только Джордж Гервин, Доминик Уилкинс, Майкл Джордан, Кобе Брайант и Трэйси Макгрэйди.

Так что да, Йокич по всем выкладкам достоин очередного титула MVP. Но вот сочтут ли голосующие ему его отдать – вопрос, на который мы получим ответ только по окончании сезона.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sport, Ed Szczepanski-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports