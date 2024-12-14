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Майлз Бриджес вернулся в состав «Шарлотт» после пропуска 10 матчей из-за травмы

Майлз Бриджес вернулся в состав «Шарлотт» после травмы.

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес вернулся в состав команды на матч с «Чикаго» в субботу после пропуска 10 игр из-за ушиба правого колена.

Бриджес не выходил на площадку с момента получения повреждения во встрече с «Бруклином» 19 ноября.

«Шарлотт» в пятницу потерпел поражение со счетом 95:109, Майлз вышел в стартовой пятерке, набрав 6 очков, 5 подборов и 2 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoШарлотт
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