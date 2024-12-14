Док Риверс: «Трэй Янг заслужил доверие одноклубников и научился прятать свои слабости в защите»
Док Риверс рассказал о прогрессе Трэя Янга.
«Милуоки» Риверса в субботу сыграет с «Атлантой» звездного разыгрывающего в полуфинале Кубка НБА.
«Трэй Янг заслужил доверие одноклубников. Парни в этой команде любят играть с ним. Это очевидно. Раньше я не мог этого сказать, но теперь им нравится играть с ним.
По игре Янга хорошо видно, что он изучает то, как надо правильно действовать на обеих половинах площадки. Ему удается прятать свои слабости в защите. Соперники могут пытаться давить через него, но за счет смен и общения с партнерами он избегает таких ситуаций», – заявил главный тренер «Бакс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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