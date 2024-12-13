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Адриатическая лига. ФМП сыграет со «Сплитом»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербский ФМП на домашней арене сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 11-0,  Црвена Звезда Сербия – 9-2, Будучность Черногория – 8-2, Дубай ОАЭ – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-4, ФМП Сербия – 6-5, Мега Сербия – 5-5, Цедевита-Олимпия Словения – 5-6, Сплит Хорватия – 5-6, Спартак Суботица Сербия – 4-5, КРКА Словения – 4-7, Студентски центар Черногория – 4-7, Задар Хорватия – 4-7, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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