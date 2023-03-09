Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит рассказал о плюсах и минусах совместной игры с 4-кратным MVP Леброном Джеймсом.

«Если честно, играть с – это радость и проклятие. Я обожаю Брона, мне нравится играть в его командах, потому что в моем случае выходит так, что я только прибавляю под давлением. Но многим парням это не подходит, потому что такой расклад может обернуться двумя продолжениями.

Все может повернуться так, что все вокруг будут задаваться вопросом, что ты не сделал, чтобы помочь ему выиграть, и кто еще справился и не помог ему выиграть. Не поймите меня неправильно – да, у него было 40+15+9 по итогам матча – но он тоже делал что-то не так, промазал штрафной бросок...

И, как мне кажется, для многих парней это непросто, особенно в наше время и в нашем возрасте, все эти социальные сети… У нас есть миллион аналитиков, которые никогда не оставляют вас и произносят безумные вещи. И вот вы играете в этой команде, на каком там месте « », 12-м или 13-м? Но они до сих пор самая обсуждаемая команда на телевидении.

В общем, избежать разговоров о том, что там в очередной раз не сделала его группа поддержки – просто нереально. И если вы не созданы для подобного, то все это съест вас заживо», – заявил Смит.

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