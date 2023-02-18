«Лейкерс» следят за ситуацией с Кевином Лавом

Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Кевин Лав ESPN Брайан Уиндхорст Баскетбол

Форвард «Кливленда» Кевин Лав входит в сферу интересов «Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Отмечается, что калифорнийцы внимательно следят за ситуацией вокруг Лава и будут претендовать на 34-летнего игрока после выкупа его контракта.

Лав является близким другом суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Игроки вместе становились чемпионами НБА-2016 в составе «Кавальерс».

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
А что за новая позиция на площадке, хороший друг Леброна? Это где?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Вадим Дзахоев
Не сказал бы. Лаву есть, что предложить нинешнему Лейкерсу. Если получится, то он будет получать больше «мусорного» времени
Ну с другой стороны он даже сейчас лучше абсолютного тупого и бесполезного японского Хачапури.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лужин
В Портленде был к месту, в Филадельфии или Майами, да много где на самом деле, вот только боюсь не в Лэйкерс. ТФ у них- наименее проблемная позиция.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Дзахоев
Ответ lecter666_destiny
Если серьезно ЛАЛ он вообще не нужен как игрок. От слова совсем. Разве чт на скамейке ветеран для мусорного времени
Не сказал бы. Лаву есть, что предложить нинешнему Лейкерсу. Если получится, то он будет получать больше «мусорного» времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Мда, кто-то в 34 уже никому не нужный хлам, а кто-то в 38 тащит свою бедовую франшизу в топ-12 конференции...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Stan WarHammer
Не прозевайте Кевина.
Если серьезно ЛАЛ он вообще не нужен как игрок. От слова совсем. Разве чт на скамейке ветеран для мусорного времени
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stan WarHammer
Не прозевайте Кевина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий