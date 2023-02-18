«Лейкерс» следят за ситуацией с Кевином Лавом

Форвард « » входит в сферу интересов « », сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Отмечается, что калифорнийцы внимательно следят за ситуацией вокруг Лава и будут претендовать на 34-летнего игрока после выкупа его контракта.

Лав является близким другом суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Игроки вместе становились чемпионами НБА-2016 в составе «Кавальерс».

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