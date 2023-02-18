«Лейкерс» следят за ситуацией с Кевином Лавом
Форвард «Кливленда» Кевин Лав входит в сферу интересов «Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Отмечается, что калифорнийцы внимательно следят за ситуацией вокруг Лава и будут претендовать на 34-летнего игрока после выкупа его контракта.
Лав является близким другом суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Игроки вместе становились чемпионами НБА-2016 в составе «Кавальерс».
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