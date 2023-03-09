Юсуф Нуркич вернулся в строй после пропуска 14 матчей из-за травмы
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич в среду вернулся в состав команды после пропуска 14 матчей из-за повреждения икроножной мышцы.
Нуркич отыграл 17 минут в матче с «Бостоном» (93:115), набрав 5 очков, 6 подборов и 2 передачи.
Босниец не играл с 1 февраля.
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