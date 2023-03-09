Юсуф Нуркич вернулся в строй после пропуска 14 матчей из-за травмы

Центровой « » в среду вернулся в состав команды после пропуска 14 матчей из-за повреждения икроножной мышцы.

Нуркич отыграл 17 минут в матче с « » (93:115), набрав 5 очков, 6 подборов и 2 передачи.

Босниец не играл с 1 февраля.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл