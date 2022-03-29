Юсуф Нуркич, Анферни Саймонс и Эрик Бледсоу пропустят остаток сезона

официально объявил, что игроки команды , и пропустят оставшиеся матчи сезона. Защитник Джош Харт может вернуться в строй через неделю.

Саймонс пропустил последние 11 игр «Блэйзерс» после того, как МРТ выявила у него воспаление сухожилия коленной чашечки. Изначально клуб рассчитывал на возвращении 22-летнего защитника через одну-две недели.

Нуркич не играет с 16 февраля из-за подошвенного фасциита левой стопы. Ожидалось, что он пропустит четыре недели.

Бледсоу не провел ни одного матча за «Блэйзерс» после того, как его приобрели у «Клипперс».

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