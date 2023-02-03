Юсуф Нуркич вернется не раньше Матча всех звезд. У игрока растяжение икроножной мышцы

Теги травмы Портленд НБА Юсуф Нуркич Джерами Грант Баскетбол

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич вернется в строй не раньше перерыва на Матч всех звезд. МРТ выявила у игрока растяжение левой икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Нуркич получил повреждение во время вчерашнего матча против «Мемфиса» (122:112).

Форвард «Блэйзерс» Джерами Грант также не доиграл матч из-за подозрения на сотрясение мозга.

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