Юсуф Нуркич вернется не раньше Матча всех звезд. У игрока растяжение икроножной мышцы
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич вернется в строй не раньше перерыва на Матч всех звезд. МРТ выявила у игрока растяжение левой икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Нуркич получил повреждение во время вчерашнего матча против «Мемфиса» (122:112).
Форвард «Блэйзерс» Джерами Грант также не доиграл матч из-за подозрения на сотрясение мозга.
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