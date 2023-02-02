«Портленд» по ходу матча с «Мемфисом» потерял Джерами Гранта и Юсуфа Нуркича из-за травм

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Несмотря на травмы у ключевых игроков, «Блэйзерс» победили со счетом 122:112. Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард набрал 42 очка и 10 передач.

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