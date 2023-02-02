«Портленд» по ходу матча с «Мемфисом» потерял Джерами Гранта и Юсуфа Нуркича из-за травм
«Портленд» по ходу выездного матча с «Мемфисом» в среду потерял из-за травм двух игроков стартовой пятерки.
Форвард Джерами Грант выбыл с подозрением на сотрясение мозга. Центровй Юсуф Нуркич вынужден был покинуть площадку с повреждением икроножной мышцы.
Несмотря на травмы у ключевых игроков, «Блэйзерс» победили со счетом 122:112. Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард набрал 42 очка и 10 передач.
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