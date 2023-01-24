Никола Йокич, Диллон Брукс и Стефен Карри – в подборке лучших моментов 14-й недели сезона НБА
НБА представила подборку лучших моментов 14-й недели регулярного чемпионата.
В видео попали эпизоды с участием Николы Йокича («Денвер»), Диллона Брукса («Мемфис») и Стефена Карри («Голден Стэйт»).
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