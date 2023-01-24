Никола Йокич, Диллон Брукс и Стефен Карри – в подборке лучших моментов 14-й недели сезона НБА

НБА представила подборку лучших моментов 14-й недели регулярного чемпионата.

В видео попали эпизоды с участием (« »), (« ») и («Голден Стэйт»).

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты