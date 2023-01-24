Никола Йокич, Диллон Брукс и Стефен Карри – в подборке лучших моментов 14-й недели сезона НБА

Теги Денвер Голден Стэйт Мемфис НБА видео Стефен Карри Никола Йокич Диллон Брукс Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов 14-й недели регулярного чемпионата.

В видео попали эпизоды с участием Николы ЙокичаДенвер»), Диллона БруксаМемфис») и Стефена Карри («Голден Стэйт»).

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