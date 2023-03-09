Девин Букер набрал 30 очков в первой половине победного матча с «Оклахомой»
Защитник «Финикса» Девин Букер отличился результативной игрой в первой половине матча с «Оклахомой» (132:101).
Букер набрал 30 очков к большому перерыву. Всего на его счету 44 очка, 3 подбора и 4 передачи.
За 28 минут Девин реализовал 17 из 23 с игры.
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