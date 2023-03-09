Кевин Дюрэнт подвернул голеностоп на разминке. Его дебют в Финиксе пришлось отложить

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Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт пропустил домашний матч с «Оклахомой» в среду.

Примерно за час до начала игры Дюрэнт поскользнулся и подвернул левый голеностоп во время разминки. Кевин продолжил занятие и исполнил данк, но из-за небольшого дискомфорта все же было принято решение отложить дебют новобранца «Санз» на арене в Финиксе.

С Дюрэнтом в составе «Финикс» имеет результат 3-0, форвард набирает 26,7 очка за игру при 69% реализации.

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