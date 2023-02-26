Девин Букер – о рекорде по трехочковым за «Санз»: «Это многое значит для меня»

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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал свой рекорд клуба по количеству трехочковых.

В матче против «Тандер» (124:115) Букер реализовал свой 1 052-й дальний бросок за «Санз» и обошел прежнего рекордстмена Стива Нэша (1 051).

«Это многое значит для меня. Теперь я нахожусь в одной компании с такими игроками, как Стив Нэш, которого я очень уважаю. В одном из моих первый матчей за «Финикс» прошла церемония его чествования. Я постоянно общался с ним и понимаю, как много он сделал для этой организации. Две награды MVP и все прочее. Возглавлять список рекордсменов клуба, который дал мне шанс, когда мне было 18 лет, это очень важное достижение», – сказал Букер.

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