«Нетс» подписали 10-дневный контракт с Нерленсом Ноэлом

Теги переходы Детройт Бруклин НБА Нерленс Ноэл Баскетбол

«Бруклин» объявил о подписании свободного агента Нерленса Ноэла (28 лет, 211 см).

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, стороны заключили контракт на 10 дней.

Ноэл вышел на рынок свободных агентов после согласования выкупа контракта с «Детройтом» на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне центровой принял участие лишь в 14 матчах за «Пистонс», набирая 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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