«Нетс» подписали 10-дневный контракт с Нерленсом Ноэлом

« » объявил о подписании свободного агента (28 лет, 211 см).

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, стороны заключили контракт на 10 дней.

Ноэл вышел на рынок свободных агентов после согласования выкупа контракта с « » на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне центровой принял участие лишь в 14 матчах за «Пистонс», набирая 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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