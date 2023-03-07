Пласико Беррес – Джа Морэнту: «Учись на моих ошибках»

Теги Мемфис НБА Пласико Беррес Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НФЛ Пласико Беррес прокомментировал скандальную ситуацию с молодой звездой «Мемфиса» Джа Морэнтом, который был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

«Если тебя ничто не учит, учись на моих ошибках.

Ему нужно принимать правильные решения. Не хочется, чтобы к нему прикрепился этот ярлык, потому что он еще очень молод. У него есть шанс стать лицом НБА. Он великолепный игрок», – сказал Беррес.

В 2009 году бывший звездный ресивер «Нью-Йорк Джайнтс» Плаксико Бурресс, занесший победный тачдаун в Супербоуле против «Нью-Инглэнд Пэтриотс», получил два года тюрьмы после того, как прострелил себе ногу в одном из клубов Нью-Йорка. Он был признан виновным в незаконном ношении оружия и безрассудном его использовании.

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3 комментария

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Game Winner
"Когда-то и меня вела дорога приключений" - прокомментировал ситуацию Пласико Беррес
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Лиллард унижатель!
Ответ Cubs-V
Не стреляй себе в ногу. А то 2 года будешь сидеть. И хромать.
Не носи пистолет в клуб, а то прострелишь ногу.
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Cubs-V
Не стреляй себе в ногу. А то 2 года будешь сидеть.
И хромать.
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+3
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