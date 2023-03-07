Пласико Беррес – Джа Морэнту: «Учись на моих ошибках»

Бывший игрок НФЛ Пласико Беррес прокомментировал скандальную ситуацию с молодой звездой « » , который был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

«Если тебя ничто не учит, учись на моих ошибках.

Ему нужно принимать правильные решения. Не хочется, чтобы к нему прикрепился этот ярлык, потому что он еще очень молод. У него есть шанс стать лицом . Он великолепный игрок», – сказал Беррес.

В 2009 году бывший звездный ресивер «Нью-Йорк Джайнтс» Плаксико Бурресс, занесший победный тачдаун в Супербоуле против «Нью-Инглэнд Пэтриотс», получил два года тюрьмы после того, как прострелил себе ногу в одном из клубов Нью-Йорка. Он был признан виновным в незаконном ношении оружия и безрассудном его использовании.

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