Главный тренер « » после игры с «Лейкерс» заявил, что на данном этапе не готов назвать дату возвращения в команду звездного разыгрывающего .

Морэнт во вторник отбыл 2-матчевую дисквалификацию, наложенную на него за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в интернете.

«Мы на связи с ним каждый. Он по-прежнему играет огромную роль в том, что мы делаем. Как я уже говорил на днях, мы любим его. Мы хотим лучшего для него. Мы поддерживаем его.

Это процесс исцеления, поэтому не стоит думать, что все случится в одночасье. Давайте не будем торопиться и проявим деликатность. Мы говорим о том, что Джа должен оказаться в лучшем положении как в личном, так и в профессиональном плане. Поэтому, на мой взгляд, неуважительно говорить о сроках в его ситуации», – заявил Дженкинс.

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