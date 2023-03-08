Тэйлор Дженкинс о дате возвращения Джа Морэнта: «Неуважительно говорить о сроках в его ситуации»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после игры с «Лейкерс» заявил, что на данном этапе не готов назвать дату возвращения в команду звездного разыгрывающего Джа Морэнта.

Морэнт во вторник отбыл 2-матчевую дисквалификацию, наложенную на него за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в интернете.

«Мы на связи с ним каждый. Он по-прежнему играет огромную роль в том, что мы делаем. Как я уже говорил на днях, мы любим его. Мы хотим лучшего для него. Мы поддерживаем его.

Это процесс исцеления, поэтому не стоит думать, что все случится в одночасье. Давайте не будем торопиться и проявим деликатность. Мы говорим о том, что Джа должен оказаться в лучшем положении как в личном, так и в профессиональном плане. Поэтому, на мой взгляд, неуважительно говорить о сроках в его ситуации», – заявил Дженкинс.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GORCHITSKY@MAIL.RU
Ну да,оружием угрожать уже не грех,а с женщиной переспать так это криминал(Име Удока😃)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lugovoy.sanya
Теперь понятно, что легко никого не боятся на Западе когда у тебя ствол
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сейяр снайпер
Это под его командованием творится какаето дичь с командой. Распустил пацанов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Молодцы такие, теперь из Джа еще жертву сделали) бедненький, маленький черный иисус
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий