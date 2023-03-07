«Я верю в него». Ричард Джефферсон считает, что видео с пистолетом не помешает карьере Джа Морэнта

Теги Мемфис Ричард Джефферсон НБА Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон уверен, что скандальная ситуация с пистолетом не испортит карьеру молодой звезды «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Многие не понимают, что значит быть молодым и и совершать ошибки на глазах у общественности.

Джа и его семья — хорошие люди. Я желаю ему всего наилучшего. Мы все вышли из разных слоев общества. Я верю в него, и я верю, что он изменит ситуацию. Мы видели, как люди проходили и через худшее и справлялись», – сказал Джефферсон.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. «Мемфис» отстранил игрока как минимум на два матча. Полиция штата Колорадо проводит расследование.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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3 комментария

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Мурзин Ринат
Ответ boller_73
Замнут этот случай и так понятно. Он же звезда, а не глубокий скамеечник. Сильвер и спонсоры ему доходчиво объяснят, что следующий раз за такое наказание будет очень жёстким. Поэтому теперь максимум будет с водяным пистолетом ходить
Ну Аринас был суперзвездой в свое время, и даже выдавал личные перфоменсы по хлеще Джа, но все же получил дисквал
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boller_73
Замнут этот случай и так понятно. Он же звезда, а не глубокий скамеечник. Сильвер и спонсоры ему доходчиво объяснят, что следующий раз за такое наказание будет очень жёстким. Поэтому теперь максимум будет с водяным пистолетом ходить
0
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Cubs-V
Конечно не понимают. Ведь никто молодым не был. И всегда жили в изоляции.
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