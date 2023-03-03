Сергей Базаревич: «Для «Самары» уже начался плей-офф»

Теги Сергей Базаревич Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу над «Минском» (90:56), которая вывела команду в лидеры группы «Б».

«Ранее нам непросто давались матчи с этим соперником. Наверное, здесь много разных причин — но и он неплохо против нас играл.

А сегодня мы были готовы с первых минут — и этот настрой передался на всю последующую игру. Хотя в какой-то момент «Минск» подтянулся, и наши игроки со скамейки не очень удачно защитились.

Радует, что, хотя, возможно, «Минск» и не самый большой раздражитель, но было достаточно много болельщиков. Для нас сейчас, и я сказал об этом игрокам, каждый матч — не просто матч, для нас уже начался плей-офф. Это спорт», – сказал Базаревич.

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