Дражен Анзулович: «Все игроки «Енисея» здоровы, команда на позитиве»

Теги Дражен Анзулович Енисей Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил состояние команды перед матчем Лиги ВТБ с «Минском».

«Нам предстоит еще одна тяжелая игра после двойного выезда в Самару и Саратов. Все игроки здоровы, команда на позитиве. Нужно играть не хуже, чем в последних двух встречах, с уважением отнестись к сопернику и контролировать ситуацию на площадке.

Я думаю для победы будет достаточно, если мы проявим такое же желание, как на выезде. Мы ждем поддержки болельщиков на трибунах, с вами мы сильнее и надеемся на то, что сумеем показать хорошую игру на домашней арене», – заявил Анзулович.

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