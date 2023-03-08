Джордан Пул получил технический за то, что бросил мяч судье

Защитник «Голден Стэйт» во время матча против «Оклахомы» (128:137) получил технический фол за то, что бросил мяч судье.

Инцидент произошел за 10 минут до конца четвертой четверти.

Пул отобрал мяч у Джейлина Уильямса, но судья зафиксировал у него нарушение правил. Игрок «Уорриорз» тут же отдал мяч судье с отскоком от пола, за что получил наказание.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф