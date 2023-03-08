Джордан Пул получил технический за то, что бросил мяч судье

Теги Голден Стэйт НБА видео судьи Оклахома-Сити Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул во время матча против «Оклахомы» (128:137) получил технический фол за то, что бросил мяч судье.

Инцидент произошел за 10 минут до конца четвертой четверти.

Пул отобрал мяч у Джейлина Уильямса, но судья зафиксировал у него нарушение правил. Игрок «Уорриорз» тут же отдал мяч судье с отскоком от пола, за что получил наказание.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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6 комментариев

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Cubs-V
Вчера только писал, что эти ребята "допрыгаются и довысказываются.".
За любое неуважение- будут карать.
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Дима Оксентюк
Отдал мяч без уважения. Ну а если по делу, то Пула надо сбагрить кому-то. Слишком много от него косяков и выводы не делает.Жаль конечно, игрок та талантливый, но слишком себе на уме и стабильности нет. Может он найдет себя в другой команде, но точно не в ГСВ.
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Энтони Дависян
Пора штрафовать/дисквалифицировать на матч-два судей за абсурдные технари. Недавно сам вспылил во время матча из-за судейской ошибки. Отдал судье жесткий пас мяча в грудь, так он как был, так и остался непоколебимым. Хотя за такое мне точно можно было дать технарь, и притензий у меня к нему не возникло бы. Такие и должны быть судьи, понимающие, что во время матча у игроков нервишки могут шалить в пылу борьбы, и это вполне нормально, а не эти мягкотелые из лучшей лиги мира.
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Bdv68
Ответ Goshan700
а, если бы просто кинул мяч в сторону? это френдли? или без уважения в глазах?
а если бы у бабушки?
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Goshan700
Ответ Mit_Sam
Ну прям, если докопаться, то передача была не френдли. Ну вот судья и докопался.
а, если бы просто кинул мяч в сторону? это френдли? или без уважения в глазах?
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Mit_Sam
Ну прям, если докопаться, то передача была не френдли. Ну вот судья и докопался.
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