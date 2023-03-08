Джош Гидди делит с Мэджиком Джонсоном 2-е место по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года
Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди в матче против «Голден Стэйт» (137:128) оформил свой 7-й трипл-дабл в карьере.
20-летний австралиец делит с Мэджиком Джонсоном второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года. Первое место по этому показателю занимает Лука Дончич (21).
Гидди обошел Леброна Джеймса (5) и Ламело Болла (6).
В матче против «Уорриорз» Гидди набрал 17 очков, сделал 17 передач и 11 подборов.
Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он поиграл под дополнительным давлением в Оклахоме.
Чтобы Шай, он, ЧетХолмгрен и остальные талантливые молодые боролись за плов.