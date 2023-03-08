Джош Гидди делит с Мэджиком Джонсоном 2-е место по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года

Разыгрывающий «Оклахомы» в матче против « » (137:128) оформил свой 7-й трипл-дабл в карьере.

20-летний австралиец делит с второе место в истории по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года. Первое место по этому показателю занимает Лука Дончич (21).

Гидди обошел (5) и Ламело Болла (6).

В матче против «Уорриорз» Гидди набрал 17 очков, сделал 17 передач и 11 подборов.

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