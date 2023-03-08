Джош Гидди делит с Мэджиком Джонсоном 2-е место по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Лука Дончич Ламело Болл Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди в матче против «Голден Стэйт» (137:128) оформил свой 7-й трипл-дабл в карьере.

20-летний австралиец делит с Мэджиком Джонсоном второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов в возрасте до 21 года. Первое место по этому показателю занимает Лука Дончич (21).

Гидди обошел Леброна Джеймса (5) и Ламело Болла (6).

В матче против «Уорриорз» Гидди набрал 17 очков, сделал 17 передач и 11 подборов.

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2 комментария

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Abdulla
Потрясающий игрок без грамма должного признания.
Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он поиграл под дополнительным давлением в Оклахоме.
Чтобы Шай, он, ЧетХолмгрен и остальные талантливые молодые боролись за плов.
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Кирилл Трошкин
удачи молодому
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