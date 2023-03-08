Джош Гидди в матче с «Уорриорз» сделал трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам – 17
Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди в матче с «Голден Стэйт» (137:128) обновил личный рекорд по результативным передачам.
Гидди сделал 17 передач.
Австралиец во вторник оформил трипл-дабл, на его счету также 17 очков (6 из 11 с игры) и 11 подборов за 38 минут.
Трипл-дабл стал для Джоша седьмым в карьере и третьим в нынешнем сезоне.
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