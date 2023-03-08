Джош Гидди в матче с «Уорриорз» сделал трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам – 17

Теги Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди в матче с «Голден Стэйт» (137:128) обновил личный рекорд по результативным передачам.

Гидди сделал 17 передач.

Австралиец во вторник оформил трипл-дабл, на его счету также 17 очков (6 из 11 с игры) и 11 подборов за 38 минут.

Трипл-дабл стал для Джоша седьмым в карьере и третьим в нынешнем сезоне.

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2 комментария

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Ramin Mamedov
ГСВ конечно молодцы, без Карри было 5 побед подряд.. после возвращения - проиграли 2 игры 2 из 5 самым слабым командам Конференции.. учитывая, что в гостях в целом ГСВ чуть ли не худшая команда лиги, тяжело будет в плей-офф
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Vagant
Когда соперники забивают 15 или более трешек, ГСВ выиграли лишь 3 встречи, а проиграли - 18.
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