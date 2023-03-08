Разыгрывающий «Оклахомы» в матче с « » (137:128) обновил личный рекорд по результативным передачам.

Гидди сделал 17 передач.

Австралиец во вторник оформил трипл-дабл, на его счету также 17 очков (6 из 11 с игры) и 11 подборов за 38 минут.

Трипл-дабл стал для Джоша седьмым в карьере и третьим в нынешнем сезоне.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл