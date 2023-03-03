Дражен Анзулович после победы над «Автодором»: «Это наша лучшая игра в сезоне»

Главный тренер « » после победы над « » (73:58) заявил, что красноярская команда провела свой лучший матч сезона.

«Сначала хотел бы поздравить мою команду. В Саратове очень тяжело играть, но сегодня мы были в самом деле хороши. Это наша лучшая игра в сезоне.

Мы контролировали каждый метр на площадке и в атаке, и в защите. Мы играли с умом, и я горжусь этим матчем», – сказал Анзулович.

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