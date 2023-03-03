Дражен Анзулович после победы над «Автодором»: «Это наша лучшая игра в сезоне»

Теги Автодор Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после победы над «Автодором» (73:58) заявил, что красноярская команда провела свой лучший матч сезона.

«Сначала хотел бы поздравить мою команду. В Саратове очень тяжело играть, но сегодня мы были в самом деле хороши. Это наша лучшая игра в сезоне.

Мы контролировали каждый метр на площадке и в атаке, и в защите. Мы играли с умом, и я горжусь этим матчем», – сказал Анзулович.

«Енисей» прервал серию «Автодора» из 4 побед подряд.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий