Дражен Анзулович после победы над «Автодором»: «Это наша лучшая игра в сезоне»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после победы над «Автодором» (73:58) заявил, что красноярская команда провела свой лучший матч сезона.
«Сначала хотел бы поздравить мою команду. В Саратове очень тяжело играть, но сегодня мы были в самом деле хороши. Это наша лучшая игра в сезоне.
Мы контролировали каждый метр на площадке и в атаке, и в защите. Мы играли с умом, и я горжусь этим матчем», – сказал Анзулович.
«Енисей» прервал серию «Автодора» из 4 побед подряд.
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