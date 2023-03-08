Энтони Дэвис о выходе «Лейкерс» на 9-е место: «Мы не хотим останавливаться на достигнутом»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис подвел итоги матча с «Мемфисом» (112:103), в котором он набрал 30 очков и 22 подбора.
«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции. Это самая высокая позиция клуба в таблице после провала на старте сезона (2-10).
«Это хорошо, но мы не удовлетворены. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим большего, и это правильный настрой.
Ребята в команде чувствуют уверенность. Когда показываешь такую игру, это приводит к победам», – заявил Дэвис.
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