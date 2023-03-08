Форвард «Лейкерс» подвел итоги матча с « » (112:103), в котором он набрал 30 очков и 22 подбора.

« » благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции. Это самая высокая позиция клуба в таблице после провала на старте сезона (2-10).

«Это хорошо, но мы не удовлетворены. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим большего, и это правильный настрой.

Ребята в команде чувствуют уверенность. Когда показываешь такую игру, это приводит к победам», – заявил Дэвис.

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