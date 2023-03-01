Джарен Джексон добавил сверху левой рукой через Энтони Дэвиса

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Энтони Дэвис Джарен Джексон-младший Баскетбол

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон в матче против «Лейкерс» (121:109) отметился эффектным добиванием сверху.

За 9 минут до конца заключительной четверти защитник «Гризлис» Джон Кончар промахнулся в контратаке, но подоспевший на добивание Джексон мощно вколотил сверху левой рукой через Энтони Дэвиса.

 Джексон завершил встречу с 16 очками, 7 подборами и 4 блок-шотами.

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
Девис интересно долго там ещё стоял под кольцом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий