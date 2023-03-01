Джарен Джексон добавил сверху левой рукой через Энтони Дэвиса

Тяжелый форвард « » Джарен Джексон в матче против « » (121:109) отметился эффектным добиванием сверху.

За 9 минут до конца заключительной четверти защитник «Гризлис» Джон Кончар промахнулся в контратаке, но подоспевший на добивание мощно вколотил сверху левой рукой через .

Джексон завершил встречу с 16 очками, 7 подборами и 4 блок-шотами.

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