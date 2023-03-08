Энтони Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора в победном матче с «Мемфисом»

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Энтони Дэвис Дэвид Родди Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победном матче с «Мемфисом» (112:103).

Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.

За 36 минут Энтони реализовал 11 из 17 с игры.

Дэвис набрал 13 очков в первой четверти, но часть второй провел в раздевалке в связи с рассечением на носу после фола со стороны Дэвида Родди. Он продолжил игру с пластырем на поврежденном месте.

«Лейкерс» (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции. 

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7 комментариев

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AnTikVar
Для парня каждый матч как война. Со здоровьем, обстоятельствами и т.д.
И надо заметить с завидным постоянством он возвращается с этой войны самым настоящим героеем.
Вот уж действительно Дэвис и Зайон те два человека, которых будут тренера и родители должны показывать маленьким баскетболистам и говорить, как важно ковать с ранних лет здоровье и правильно питаться.
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Xell
Ответ Первый глор Кливленда
MVP!!! Мог бы быть
У него еще впереди 3пиковых сезона)) Если хоть сезон не сломается еще сможет взять МВП или Дпой что заслуженно, заодно докажет что достоин быть в топ 75 в истории.
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Xell
Ответ Mur89
Монстр! Отпахал на обеих сторонах площадки!
Главное к нему вернулся настрой и мотивация))
+1
-2
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Xell
С таким Дэвисом можно замахнуться и на большее, тем более без Уэстбрука)) Главное здоровья.
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Mur89
Монстр! Отпахал на обеих сторонах площадки!
+3
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SopTecret
Наконец-то Дэвис снова здоров и тащит, как былинный богатырь, а Лейкерс в зоне постсизона

Антохе бы здоровья покрепче - уже бы пару МВП сезона взял. Отрезок в первой половине сезона показал его уровень эпический в идеальном состоянии - в райное 35+18
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Первый глор Кливленда
MVP!!!
Мог бы быть
+6
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+6
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