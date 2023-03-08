Энтони Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора в победном матче с «Мемфисом»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победном матче с «Мемфисом» (112:103).
Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.
За 36 минут Энтони реализовал 11 из 17 с игры.
Дэвис набрал 13 очков в первой четверти, но часть второй провел в раздевалке в связи с рассечением на носу после фола со стороны Дэвида Родди. Он продолжил игру с пластырем на поврежденном месте.
«Лейкерс» (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции.
Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
И надо заметить с завидным постоянством он возвращается с этой войны самым настоящим героеем.
Вот уж действительно Дэвис и Зайон те два человека, которых будут тренера и родители должны показывать маленьким баскетболистам и говорить, как важно ковать с ранних лет здоровье и правильно питаться.
Антохе бы здоровья покрепче - уже бы пару МВП сезона взял. Отрезок в первой половине сезона показал его уровень эпический в идеальном состоянии - в райное 35+18
Мог бы быть