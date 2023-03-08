Форвард « » оформил дабл-дабл в победном матче с « » (112:103).

Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.

За 36 минут Энтони реализовал 11 из 17 с игры.

Дэвис набрал 13 очков в первой четверти, но часть второй провел в раздевалке в связи с рассечением на носу после фола со стороны . Он продолжил игру с пластырем на поврежденном месте.

«Лейкерс» (32-34) благодаря победе поднялись на 9-е место в Западной конференции.

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