Энтони Дэвис: «Потери убили нас»

Главный тренер «Лейкерс» и центровой команды назвали главную причину поражения от « » (109:121).

«Многие пропущенные мячи были следствием наших потерь. «Гризлис» просто навязали нам свою волю в трехсекундной зоне», – отметил Хэм.

«Потери убили нас», – добавил Дэвис.

« » повторили свой антирекорд сезона по потерям – 26. «Гризлис», в свою очередь, обновили рекорд клуба по количеству очков, набранных после потерь соперника – 41. «Мемфис» также доминировал в краске – 86:48.

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