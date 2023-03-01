Энтони Дэвис: «Потери убили нас»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм и центровой команды Энтони Дэвис назвали главную причину поражения от «Мемфиса» (109:121).
«Многие пропущенные мячи были следствием наших потерь. «Гризлис» просто навязали нам свою волю в трехсекундной зоне», – отметил Хэм.
«Потери убили нас», – добавил Дэвис.
«Лейкерс» повторили свой антирекорд сезона по потерям – 26. «Гризлис», в свою очередь, обновили рекорд клуба по количеству очков, набранных после потерь соперника – 41. «Мемфис» также доминировал в краске – 86:48.
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