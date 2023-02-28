Д’Анджело Расселл, скорее всего, пропустит матч с «Мемфисом» во вторник
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл с высокой вероятностью пропустит матч против «Мемфиса» во вторник.
Расселл на прошлой неделе подвернул голеностоп и уже пропустил встречу с «Далласом».
Форвард Энтони Дэвис, скорее всего, выйдет на площадку, несмотря на проблемы со стопой.
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