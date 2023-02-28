Д’Анджело Расселл, скорее всего, пропустит матч с «Мемфисом» во вторник

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл с высокой вероятностью пропустит матч против « » во вторник.

Расселл на прошлой неделе подвернул голеностоп и уже пропустил встречу с «Далласом».

Форвард Энтони Дэвис, скорее всего, выйдет на площадку, несмотря на проблемы со стопой.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс выбыл из-строя на несколько недель.

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?