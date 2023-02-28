Д’Анджело Расселл, скорее всего, пропустит матч с «Мемфисом» во вторник

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл с высокой вероятностью пропустит матч против «Мемфиса» во вторник.

Расселл на прошлой неделе подвернул голеностоп и уже пропустил встречу с «Далласом».

Форвард Энтони Дэвис, скорее всего, выйдет на площадку, несмотря на проблемы со стопой.

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1 комментарий

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armageddon123456
Так это, а где комментарии полные сочувствия к травмированным игрокам Лейкерс? После после травмы Карри тут всем честным народом чуть ли слезу не пустили.
Расселу и Деду здоровья и нормального восстановления
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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